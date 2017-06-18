Вступление Украины в ЕС Захарова сравнила с полетом на Луну

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook пошутила в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который считает, что его страну не берут в Евросоюз потому, что сам ЕС к этому не готов.

Захарова назвала конструкцию этого заявления Климкина шедевральным. «Она настолько совершенна, что прямо-таки универсальна. Не верите? Пожалуйста: "Полет правительства Украины на Луну произойдет тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим"», — написала дипломат.

Также Захарова ответила на другое заявление Климкина, в котором он утверждает, что Киев сможет многому научить НАТО.

«Каждое слово, да что там — каждая буква прекрасна! С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без нее. Знаете почему? Потому что одним вызовом будет меньше. А как вам заманчивое предложение Альянсу поучиться у Украины боеготовности, при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе "тысяч российских танков"», — написала Захарова.

Заявления о неготовности ЕС принять Украину и о том, что его страна сможет многому научить НАТО, Климкин сделал в интервью австрийскому изданию Profil, которое было опубликовано в субботу, 17 июня.