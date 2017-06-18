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18.06.2017 15:41
7 Комментариев

13 секретов «волка с Уолл-стрит»

Джордан Белфорт, известный по фильму с Леонардо ди Каприо, посетил Петербург. На встрече с молодыми предпринимателями он рассказал не о том, как добиться успеха, а о том, как подняться после провала.
13 секретов «волка с Уолл-стрит»

Выступая на Big Business Fun Festival, настоящий «волк с Уолл-стрит» не просил «продать ему эту ручку», но рассказал, что зарабатывать миллионы нужно играючи, а проигрывать элегантно. И поделился лайфхаками из своей системы «прямолинейных продаж». Участники встречи «святой Грааль бизнеса» не нашли, но ушли воодушевленными.

Внешне Джордан Белфорт мало напоминает персонажа ди Каприо и готов шутить на эту тему. «Смотрели «Волка с Уолл-стрит»? Ну что, хорошо я там выгляжу после всех этих наркотиков? А должен как Кит Ричардс из Rolling Stones?» – говорит Белфорд, едва поднявшись на сцену Big Business Fun Festival утром 17 июня. Впрочем, от рок-звезды в Белфорте тоже что-то есть. Он явно наслаждается вниманием большой аудитории и не может обойтись без эпатажа. «Я буду много ругаться. Я же с Уолл-стрит, мы там говорим f*ck как определенный артикль», – предупреждает он, что явно нравится публике, в которой преобладают люди моложе 30 лет. 

У Белфорта, действительно, есть чему поучиться. В 25 лет он создал брокерскую компанию и стал зарабатывать сотни миллионов долларов, продавая богачам дешевые акции. Оказавшись на вершине успеха, прославился кутежами и экстравагантными выходками, а в 35 лет потерял все и оказался в тюрьме за финансовые махинации. Смог вернуться в мир бизнеса, выпустив бестселлер «Волк с Уолл-стрит» и создав систему тренингов «прямолинейных продаж».

Продавая «секреты успеха» вместо акций, Джордан Белфорт по-прежнему считает себя волком, заявил он в интервью «Фонтанке». Предприниматель рассказал, почему не жалеет о том, что оказался в тюрьме, и не боится встретиться с людьми, которые из-за него потеряли состояние, а также дал три совета, как преуспеть в жизни.

 Интервью: Александра Емельянова

Деньги, алкоголь и видение

Разбогатеть способен любой, вне зависимости от предпринимательского таланта, образования и предыдущих провалов, утверждает rr. Залог успеха прост — идти к нему. «Это как магнит: с большого расстояния не работает, но когда подойдете близко, закон притяжения сработает», – делится он своей философией. 

Но сначала придется поработать над собой. Во-первых, увидеть мир и себя такими, каковы они есть, но не хуже. Это удается не всем, люди придумывают истории, чтобы объяснить себе, почему они не могут получить то, чего хотят.  Одно из опасных убеждений, что успех развращает. «Деньги как алкоголь – они усиливают то, что в вас и так есть», – заявляет Белфорт. Не нужно и бояться отсутствия деловой хватки. Менеджеры, которых он научил делать миллионные продажи, «Гарвардов не заканчивали», а их IQ был как у «Фореста Гампа под кислотой», утверждает Белфорт. Поработав с убеждениями, нужно задуматься о своих стандартах — не занижены ли они. «Мы получаем то, что должны, но редко то, что неплохо бы. Стандарт – это то, что должно быть кровь из носу», – пояснил Белфорт.

Успех невозможен без видения. Чего вы хотите достичь в долгосрочной перспективе, и, главное, почему. «Я люблю деньги, но для меня деньги равняются свободе заниматься чем хочу, с кем хочу и когда хочу», – подчеркивает Белфорт. Видение не у всех может быть глобальным. «Не обязательно быть Стивом Джобсом и изобретать iPhone», –  полагает он.

Также важно управлять эмоциями. «Когда вы в состоянии неуверенности, вы заблокированы. Всегда быть на высоте невозможно, но надо уметь собираться, когда вы берете трубку», – подчеркивает Белфорт. «Добиваться успеха нужно дико, но и проигрывать необходимо элегантно», – заключает он.

Гни свою линию

Вторая часть лекции была посвящена практическим советам. В один прекрасный момент Джордан Белфорт осознал, что суть любой продажи — провести между началом разговора до заключения сделки прямую линию. Клиент редко прямо говорит «нет», но пытается увильнуть, с помощью возражений уклоняясь вверх или вниз от этой прямой. Задача продавца – продвинуть его вперед по линии, превращая все «может быть» и «надо подумать» в уверенное «да». 

Для наглядности он включает отрывок из фильма «Волк с Уолл-стрит», где герой в исполнении ди Каприо демонстрирует такие навыки. Звук не включается. После нескольких попыток из зала раздается «Все нормально, мы наизусть знаем!». Белфорт, явно польщенный, рисует на доске сценарий успешной продажи из 13 пунктов.

1. Произвести первое впечатление. За первые пять секунд нужно дать понять собеседнику, что перед ним эксперт, который может решить его проблемы, да еще и энтузиаст своего дела. Залог успеха – уверенный тон. 

2. Установить контакт. Тут помогут уловки из НЛП: управление тональностью голоса и языком тела. Например, принимать такую же позу, как клиент, сочувственно кивать головой, когда он излагает свою проблему. Если диалог ведется по телефону, стоит даже написать примерный текст и составить своего рода нотацию, какую фразу каким тоном сказать.

3. Собрать информацию. Задавая вопросы, продавец должен выяснить, подходит ли товар человеку и может ли он его себе позволить. Если нет, продолжать нет смысла. «Я не буду продавать вам ручку, если ручка вам не нужна», – говорит Белфорт. 

4. Сделать «мощный переход», объяснив собеседнику, почему ваш товар идеально подходит для решения его проблемы. Но не нужно сразу выкладывать все козыри — они еще пригодятся.

5. Создавать прямолинейную ситуацию, то есть заставить клиента влюбиться в товар и еще больше увериться в компетентности продавца. 

6. Объяснить, почему покупать нужно прямо сейчас: акции могут подорожать, распродажа может закончиться и т.д. Важно, чтобы сам процесс оформления покупки не показался слишком сложным, иначе сделка сорвется. «У Amazon продажи падают в два раза, если покупку приходится совершать в два клика, а не один», – поясняет Белфорт.

7. Преодолеть изначальные возражения. Но важно не давить, лучше увеличить свою степень уверенности.

8. Взять новое возражение и воспользоваться им как возможностью рассказать о дополнительных достоинствах продукта.

9. Понизить «порог действия». По словам Белфорта, ему самому легко «что-то впарить», поскольку он больше думает о радости, которую ему доставит товар. Но люди с высоким «порогом действия» склонны более тщательно взвешивать риск. В таком случае нужно самому быстро проиграть негативный сценарий и еще раз нарисовать картину светлого будущего.

10. Повысить болевой порог. Если у клиента действительно есть проблема, нужно еще раз надавить на эту болевую точку, указав, как ваш продукт поможет справиться с ситуацией.

11. Закрыть сделку или не закрыть. Не винить себя в случае неудачи.

12. Попросить о рекомендации.

13. Поддерживать отношения с клиентом.

В завершение восьмичасовой лекции Джордан Белфорт еще раз дает установку на успех: «Не бойтесь провалов. С каждой ошибкой мы становимся сильнее. Пока можете переставлять ноги, идти и действовать, у вас все получится».

Расходясь, участники Big Business Fun Festival пытаются переварить услышанное. «На Youtube есть то же самое бесплатно, что он сейчас говорил за деньги», – разочарованно говорит по телефону начинающий предприниматель. «Были некоторые любопытные моменты, но святого Грааля не открыл», – комментирует другой. «Особо ничего нового, чего бы не было в других бизнес-тренингах. Но нравится, что выстроена система — бери и делай», – замечает еще один слушатель, который, по его словам, оказался на тренинге скорее случайно. «И что же, пойдете с понедельника воплощать в жизнь?» – поинтересовался корреспондент «Фонтанки». «Отчего же в понедельник, прямо сейчас и пойду», – пообещал бизнесмен.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Джордан Белфорт родился в 1962 году в семье бухгалтеров в Нью-Йорке. Окончил Американский университет в Вашингтоне по специальности биология. После нескольких неудачных предпринимательских проектов стал финансовым брокером. В начале 90-х основал фирму Stratton Oakmont, которая продавала дешевые акции состоятельным людям, получая огромные комиссионные. Действия компании привлекли внимание контролирующих и правоохранительных органов. В 1998 году Белфорт был осуждён за мошенничество и отмывание денег. Благодаря сотрудничеству с ФБР в тюрьме он провёл 22 месяца. Его инвесторы потеряли почти 200 миллионов долларов. Предприниматель был приговорён к выплате пострадавшим клиентам $110,4 миллионов, но пока еще не рассчитался полностью. Выпустил две книги мемуаров, которые легли в основу фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», вышедшего на экраны в 2013 году.


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комментарии пользователей (7)
Савва Морозов
18 июня 2017 г. 18:26
балабол, даже на мавроди не тянет.
Папазол
18 июня 2017 г. 17:43
Циник:
В свое время у нас Сороса как лоха обули.
С тех пор эфтот Сорос и злобствует в наш адрес не переставая. И его можно понять — его тут провезли мимо денег, как ярмарочного попрошайку. А он к такому не привыкши...
AK™
18 июня 2017 г. 17:30
Уголовник, алкоголик, наркоман, наконец, банкрот — вот кого нам привезли в качестве "учителя".
Циник
18 июня 2017 г. 17:06
На встрече с молодыми предпринимателями он рассказал не о том, как добиться успеха, а о том, как подняться после провала. Нашел кого учить. В свое время у нас Сороса как лоха обули.
Jorgen
18 июня 2017 г. 17:06
Зароботок — это когда что-либо даёшь людям. А то, чем занимается данный субъект — чистой воды мошенничество, а не бизнес.
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