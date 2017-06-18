В жилкомплексе в Рыбацком погиб рабочий из Северной Кореи
В Петербурге Следственный комитет назначил проверку после гибели гражданина Северной Кореи. Его тело найдено на территории комплекса «Живи в Рыбацком».
Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, пожар в строительном городке на Советском проспекте в Невском районе случился накануне ночью. В сгоревшей бытовке спасатели нашли труп мужчины – 48-летнего подсобного рабочего из КНДР.
Тело погибшего направили в морг. Дознаватели МЧС и Следственный комитет Невского района устанавливают причины пожара.