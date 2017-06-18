Сорокина и Смертина на конференции в Петербурге избрали в исполком Российского футбольного союза

Избраны новые члены исполкома Российского футбольного союза (РФС) на внеочередной конференции в Петербурге в воскресенье, 18 июня.

Как сообщает пресс-служба РФС, ими стали бывший капитан сборной России Алексей Смертин (95,45% голосов «за»), генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин (95,51% голосов «за») и директор департамента по связям с общественностью компании «Новатэк» Денис Соловьёв (79,92% голосов «за»).

Внеочередная конференция Российского футбольного союза проходит в гостинице «Хилтон Экспофорум». На ней обсуждаются вопросы изменения Устава РФС, довыборы в Исполком РФС, и ход подготовки к Чемпионату мира – 2018.