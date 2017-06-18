Задержанная в КНДР российская яхта вернулась во Владивосток
Российская яхта Katalexa, ранее по ошибке задержанная северокорейскими властями, вернулась во Владивосток. Об этом сообщил представитель Приморской федерации парусного спорта, передает «Интерфакс».
«Katalexa пришла во Владивосток», — сказал он.
Как ранее рассказал генконсул России в Чондине Юрий Бочкарев, яхта, по данным КНДР, была принята за браконьерскую шхуну и ошибочно задержана из-за ее небольших размеров и тихого хода. 17 июня она была выпущена из Раджина.
Источник: "Газета.ру"