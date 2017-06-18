Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204

Самолет Ту-204 российской авиакомпании Red Wings привлек пристальное внимание ВВС Франции при выполнении рейса Петербург – Барселона. Истребитель приблизился к борту на считанные метры.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, самолет рейсом WZ-9425 отправился из Пулково ночью 18 июня. В шесть утра, при пролете над Марселем, Ту-204 был настигнут истребителем ВВС Франции.

«Он догнал, медленно пролетел вдоль самолета, пару-тройку минут летел параллельно кабине пилотов, чуть сбавил скорость, мы очень медленно его обогнали», – уточнил читатель Антон.

По словам пассажиров, между краем крыла Ту-204 и истребителем оставалось несколько метров, можно было разглядеть все детали и опознавательные знаки, и выполненные из иллюминаторов фото не отражают весь эффект присутствия французских летчиков.

Экипаж пассажирского самолета на присутствие военных не отреагировал. Объявил, что через пять минут начнется снижение, а еще спустя полчаса благополучно посадил машину в Барселоне.

Компания Red Wings эксплуатирует семь Ту-204 (всего в парке десять самолетов). Российский аналог среднемагистральных Boeing и Airbus без ограничений допущен к полетам в Европу.