Истребитель ВВС Франции приблизился к летевшему из Пулково Ту-204
Как сообщили «Фонтанке» читатели, самолет рейсом WZ-9425 отправился из Пулково ночью 18 июня. В шесть утра, при пролете над Марселем, Ту-204 был настигнут истребителем ВВС Франции.
«Он догнал, медленно пролетел вдоль самолета, пару-тройку минут летел параллельно кабине пилотов, чуть сбавил скорость, мы очень медленно его обогнали», – уточнил читатель Антон.
По словам пассажиров, между краем крыла Ту-204 и истребителем оставалось несколько метров, можно было разглядеть все детали и опознавательные знаки, и выполненные из иллюминаторов фото не отражают весь эффект присутствия французских летчиков.
Экипаж пассажирского самолета на присутствие военных не отреагировал. Объявил, что через пять минут начнется снижение, а еще спустя полчаса благополучно посадил машину в Барселоне.
Компания Red Wings эксплуатирует семь Ту-204 (всего в парке десять самолетов). Российский аналог среднемагистральных Boeing и Airbus без ограничений допущен к полетам в Европу.