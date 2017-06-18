В США арестованы трое подозреваемых в убийстве школьника из России

В штате Мэриленд задержаны трое подозреваемых в причастности к двойному убийству, одной из жертв которого стал 18-летний россиянин Артем Зиберов. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на начальника полиции округа Монтгомери.

Под стражу взяты три человека – братья Роджер и Эдгар Гарсия, а также их друг Хосе Янес. Им предъявлены обвинение в убийстве первой степени и в сговоре с целью совершения убийства. По версии следствия, Артем Зиберов мог оказаться случайной жертвой преступников. Их целью, вероятно, был его 17-летний друг Шади Наджар.

Согласно показаниям одного из задержанных, до него дошли слухи, что Наджар причастен к ограблению его жены, и он решил отомстить. По другой версии, озвученной американскими СМИ, ограбление, в совершении которого заподозрили школьника, было связано с наркотиками.

В полиции пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть предположение, что Наджар связан с ограблением. Зиберов и Наджар были застрелены 5 июня в районе Монтгомери-виллидж близ Вашингтона накануне собственного выпускного вечера. По автомобилю было выпущено не менее 30 пуль. В сидевшего за рулем Наджара попали четыре раза, в Зиберова – около десяти. Оба школьника скончались на месте.

Тело Артема Зиберова в ближайшее время должны передать его родственникам. Мать молодого человека решила похоронить его в Москве.