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18.06.2017 10:15

Футболист «Валенсии» Лоренсо попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании

Нападающий «Валенсии» Сантьяго Лоренсо был арестован ночью 15 июня, сообщает Marca.

По информации источника, футболиста задержали по подозрению в изнасиловании девушки.

Инцидент произошел в Альмерии, где 21-летний футболист проводит отпуск. По словам девушки, которая выступает потерпевшей, она была на вечеринке, куда ее пригласил друг Лоренсо. Вместе с футболистом она направилась к его автомобилю, где он начал к ней приставать, несмотря на сопротивление.

Лоренсо был почти сразу же арестован и провел всю ночь в тюрьме. Утром 16 июня состоялся суд, и футболист был отпущен без залога. Форвард считает себя полностью невиновным, о чем сообщил руководству «Валенсии». В ближайшее время суд рассмотрит дело.

Источник: "Газета.ру"


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