Найдены тела пропавших моряков с американского эсминца

Тела семи моряков с американского эсминца USS Fitzgerald, пропавших без вести после столкновения боевого корабля с контейнеровозом у берегов Японии, найдены в затопленных каютах. Об этом сообщается на сайте Седьмого оперативного флота ВМС США.

Тела отправлены в госпиталь флота на базе в Йокосуке для опознания.

В ночь на 17 июня эсминец типа Арли Берк USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским грузовым кораблем ACX Crystal в 100 километрах к юго-западу от Йокосуки. ВМС США обратились за помощью к береговой охране Японии.

Помимо пропавших без вести, сообщалось о двух раненых в результате инцидента. Одним из пострадавших оказался капитан корабля Брайс Бенсон. Корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией. Тем не менее, судно осталось на плаву и самостоятельно прибыло в порт.

USS Fitzgerald способен нести, в зависимости от задач, крылатые ракеты «Томагавк» или противоракеты SM-2 в 80 пусковых установках. Экипаж эсминца составляет 337 человек.