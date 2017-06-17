Еще
00:15 18.06.2017
Пришлите свою новость!
17/06
Игорь Албин: Стадион способен принимать матчи мирового уровня
17/06
Болельщики намусорили на 10 самосвалов, но Смольный кинул на улицы 400 машин
17/06
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
17/06
В Италии корабль столкнулся с пирсом - 55 пострадавших
17/06
Семейное веселье на Вуоксе завершилось трагедией
17/06
Самолет в Италию задерживается из Пулково на 9 часов
17/06
Путин на матче открытия встретился с детьми из детских домов
17/06
В Лондоне во время парада в честь Елизаветы II пятеро гвардейцев упали в обморок
17/06
Путин: Россия готова быть вместе с Европой
17/06
Черчесов: Поле на «Санкт-Петербург Арене» сегодня было «реально хорошее»
17/06
Нападающий сборной России Смолов: важно, чтобы наши болельщики влюбились в сборную
17/06
В МИД прокомментировали новую политику Трампа в отношении Кубы
17/06
В очереди на границе с Финляндией умер водитель
17/06
Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией
17/06
КК-2017: «Санкт-Петербург Арена» заполнилась на три четверти на матче-открытии
17/06
На "Комендантском проспекте" опасных предметов не обнаружено
17/06
В "Купчино" заработал вход в метро
17/06
Россия обыгрывает Новую Зеландию после первого тайма в матче-открытия КК-2017
17/06
Украина начала расследование против олигарха за торговлю углем из ДНР и ЛНР
17/06
На станции "Купчино" проверяют бесхозные предметы
17/06
Станция "Комендантский проспект" закрыта на вход и выход
17/06
Болельщики вновь обнаружили протечки на стадионе
17/06
Под Всеволожском легковушку сплющили два грузовика
17/06
В Петербурге освобождена часть арестованных за митинг на Марсовом поле
17/06
Владимир Путин прибыл на «Санкт-Петербург Арену»
17/06
Подозреваемая в убийстве внучки-младенца арестована в Петербурге
17/06
На «Санкт-Петербург Арене» приземлились три вертолета. Ожидается появление Путина
17/06
В доме на Фонтанной горела коммуналка
17/06
Полиция опровергла сообщения о подготовке теракта в Сочи
17/06
Церемония открытия КК-2017 прошла при полупустых трибунах из-за усиленных мер безопасности
17/06
В Фонтанку упали трое - одному помогли спасатели
17/06
Субботние «дачные» пробки «переехали» на вторую половину дня
17/06
На Чемпионате мира по боксу впервые выступит россиянин
17/06
Очевидцы: На Фонтанной улице горит жилой дом
17/06
В Италии почти 40 человек пострадали из-за утечки на химзаводе
17/06
Путин прокомментировал возможность новых санкций США против России
17/06
Станция «Крестовский остров» открыта на вход и выход
17/06
В Петербурге ищут свидетелей намеренного наезда автомобиля на велосипедиста на Невском
17/06
Почти 90% жителей московских пятиэтажек проголосовали за реновацию
17/06
В Москве прихожане ожидают в очереди к мощам Николая Чудотворца по 12 часов
17/06
Китай прекратил набор пилотов из России
17/06
Оксана Дмитриева может стать кандидатом в президенты от "Партии Роста"
17/06
ДТП в Мурино парализовало выезд и въезд в Петербург
17/06
«Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт рассказал петербуржцам, как стать миллионерами
17/06
Станция "Крестовский остров" закрыта на вход
17/06
Таксист вернул журналисту из Чили 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово
17/06
На Кубок конфедераций в Казани можно попасть бесплатно
17/06
Дума приняла в I чтении законопроект об усилении ответственности за непропуск скорой помощи
17/06
СМИ: Российские бизнесмены задолжали в Финляндии 2 млн евро налогов и скрылись
17/06
В Думе предлагают сделать третье воскресенье июня Днем отца
17/06
Клиент ночного клуба в ТЦ «Миллер» сорвался с водосточной трубы
17/06
На Литейном выстроилась очередь за паспортом болельщика
17/06
Нигерийская легкоатлетка потеряла парик во время прыжка
17/06
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии
17/06
«Зенит» сыграет товарищеские матчи с ЦСКА из Софии и «Лудогорцем»
17/06
На выезде из Петербурга образовались пробки
17/06
Финским пограничникам выдадут автоматы из-за угрозы теракта
17/06
Twitter временно заблокировал профиль канала «Аль-Джазира»
17/06
Путин: США никогда не раскроют данные о катастрофе MH17 на Украине
17/06
Министр спорта пообещал сборной вознаграждение при удачном выступлении на Кубке конфедераций
17/06
В Кингисеппе ищут насильников, надругавшихся над 13-летней
17/06
От шлагбаума детского лагеря под Приозерском подростка увезли в реанимацию Раухфуса
17/06
В Баренцевом море создадут искусственные острова
17/06
На Васильевском 79-летний водитель задавил женщину
17/06
В дачном пожаре под Всеволожском сгорел мужчина
17/06
Раненный на «Новочеркасской» пассажир умер
17/06
Эрмитажный кот предсказал победу сборной России в первом матче Кубка конфедераций
17/06
Балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина завершила карьеру
17/06
Останки девятиклассницы выловили из Невы
17/06
Опубликован финансовый отчет Трампа
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
17.06.2017 23:14
3 Комментариев

Игорь Албин: Стадион способен принимать матчи мирового уровня

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин остался доволен и игрой сборной России, и тем, как стадион на Крестовском острове прошёл испытание первым международным матчем.

"Блестящий матч, – сказал Игорь Албин "Фонтанке". – Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили". Вице-губернатор подчеркнул, что новый стадион на Крестовском – лучший в России и один из лучших в мире, и первый матч Кубка конфедераций показал его потенциал. "Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов, – сказал Албин. – Мы способны принимать матчи мирового уровня".

Напомним, что 27 июня на стадионе "Санкт-Петербург Арена" прошёл первый матч Кубка Конфедераций. Сборная России выиграла у сборной Новой Зеландии со счётом 2:0.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
Zeruvim
17 июня 2017 г. 23:42
Стадион способен не только принимать матчи мирового уровня, но и быть великолепным мировым концлагерем на 100 тыс человек. Пиночет в Чили так и делал.
agree
17 июня 2017 г. 23:24
Игорь Албин: Стадион способен принимать матчи мирового уровня Это стадион ему сам сказал? Выходит, он ещё и разговаривать умеет!) Опечатка в статье такая забавная! Вице-губернатор подчеркнул, что новый стадион на Крестовскомостове – лучший в России и один из лучших в мире Как-то тут имя придумывали этому стадиону, как вариант Крестовскийостов! В одно слово. Вроде нормально))
Tottot
17 июня 2017 г. 23:22
Английская школа у Слюняева это из за маленького флага Великобритании на флаге новой Зеландии ? Стадион то может и способен принимать а вот инфраструктура вокруг стадиона что то не очень готова принимать, не все же наворовали на машину с мигалкой.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00

Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора

18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30

Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов

В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00

Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Игорь Албин: Стадион способен принимать матчи мирового уровня
Путин: Россия готова быть вместе с Европой
В МИД прокомментировали новую политику Трампа в отношении Кубы
Путин прокомментировал возможность новых санкций США против России
Оксана Дмитриева может стать кандидатом в президенты от "Партии Роста"
Путин: США никогда не раскроют данные о катастрофе MH17 на Украине
В США вышла книга Оливера Стоуна «Интервью с Путиным»
Трамп ужесточает политику США в отношении Кубы
Медведев заявил о невозможности фиксированных цен на газ для Белоруссии
Еврокомиссия собралась оштрафовать Google на 1 млрд евро
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Главное о «прямой линии» с Владимиром Путиным
Депутатов насильно пересадят на Uber
Смольнинский чиновник требует расплаты за проигрыш выборов
О чем Путин рассказал Стоуну. Часть первая
Константин Серов: Если кому нужно нарваться, у него получится
День России в Петербурге: с Навальным и без
С импичментом Трампу придётся подождать
Кто проведет президентские выборы в Петербурге
“Это просто истерия. Несите таблетку”
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Ксения Потеева

Церемония открытия КК-2017 прошла при полупустых трибунах из-за усиленных мер безопасности

«Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт рассказал петербуржцам, как стать миллионерами

Новости компаний
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
«АРХпроект 2017»
10.04.2017 12:52
Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»
Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
06.04.2017 16:40
Глава «Россетей» поблагодарил МРСК Северо-Запада за работу по надежному электроснабжению международного арктического форума
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в Архангельске производственное совещание, в ходе которого отметил успешную работу энергетиков региона в осенне-зимний период и поблагодарил ПАО «МРСК Северо-Запада»
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.03.2017 16:30
МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение международного арктического форума
Специалисты МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечат надежное электроснабжение объектов международного арктического форума «Арктика — территория диалога»
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.