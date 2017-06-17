Игорь Албин: Стадион способен принимать матчи мирового уровня

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин остался доволен и игрой сборной России, и тем, как стадион на Крестовском острове прошёл испытание первым международным матчем.

"Блестящий матч, – сказал Игорь Албин "Фонтанке". – Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили". Вице-губернатор подчеркнул, что новый стадион на Крестовском – лучший в России и один из лучших в мире, и первый матч Кубка конфедераций показал его потенциал. "Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов, – сказал Албин. – Мы способны принимать матчи мирового уровня".