После футбольного матча «Россия-Новая Зеландия» со стадиона вывезли 180 кубов мусора. Комитет по благоустройству правительства Петербурга ответил масштабом в 400 ночных машин.

По информации «Фонтанки», 17 июня организации, подведомственные комитету по благоустройству Смольного, собрали с «Санкт- Петербург Арены» после матча «Россия – Новая Зеландия» 180 кубов мусора, что образует примерно 10 самосвалов.

По данным «Фонтанки», за болельщиками убирали около 100 человек, а еще 50 дворников работают в парке возле стадиона. Оттуда ожидается выгрести еще под 50 кубов мусора.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня ночью на улицы Петербурга выйдет 400 автомобилей и около 200 работников. Они начнут подметать после естественных при таких матчах празднований.