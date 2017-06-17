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17.06.2017 21:33

Самолет в Италию задерживается из Пулково на 9 часов

Чартер авиакомпании «Северный ветер» застрял в аэропорту «Пулково». Итальянские каникулы петербуржцев начались с зала ожидания.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в четыре дня 17 июня из Пулково должен был отправиться рейс «Северного ветра» до Римини. Серия задержек и переносов отнесла вылет чартерных пассажиров бортом N4 7557 на следующие сутки.

В Пулково "Фонтанке" уточнили, что ориентировочное время вылета – 01.10 воскресенья, 18 июня. То есть в лучшем случае  задержка рейса составит девять часов.

Горячая линия авиакомпании не отвечает.


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