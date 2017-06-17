Семейное веселье на Вуоксе завершилось трагедией

Вечером 16 июня в полицию Приозерского района Ленобласти обратились представители базы отдыха "Зеленый мыс", которая расположена рядом с поселком Житково. Они рассказали о том, что к ним пришла пьяная женщина, которая говорила о смерти мужа.

Нетрезвой посетительницей оказалась 49-летняя петербурженка. Выяснилось, что пара взяла напрокат резиновую моторную лодку и отправилась гонять по Вуоксе. В дороге употребляли алкоголь. В районе Ромашек плавсредство перевернулась. 55-летний мужчина утонул, а женщина сумела взобраться на лодку и на веслах добралась до берега.

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