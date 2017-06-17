Путин на матче открытия встретился с детьми из детских домов

На матч Кубка Конфедераций на стадион "Санкт-Петербург Арена" приехали победители турнира по футболу среди детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя", который проводит компания "МегаФон" уже 12 лет.

Ребята из Орска, Красноярска и Смоленской области встретились с президентом России Владимиром Путиным, который лично пригласил ребят посмотреть матч открытия вместе с ним.

Отметим, первый матч группового этапа Кубка конфедераций завершился для сборной России победой. Россияне обыграли сборную Новой Зеландии со счетом 2:0.