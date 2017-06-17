В Лондоне во время парада в честь Елизаветы II пятеро гвардейцев упали в обморок
В Лондоне во время парада в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II несколько гвардейцев упали в обморок.
«Мы можем подтвердить, что во время парада в честь дня рождения королевы несколько солдат потеряли сознание. Сегодня был необычайно жаркий день», — цитирует пресс-секретаря сухопутных сил Соединённого Королевства Daily Express.
Как сообщается, главной причиной обмороков стала жара. Во время парада температура воздуха достигла 27 °C.
В этом году в параде участвовали 1,6 тыс. солдат.
Источник: RT