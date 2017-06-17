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17.06.2017 23:56
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Как открыли Кубок Конфедераций

Странная церемония открытия, выброшенная на досмотре элитная косметика и лапша быстрого приготовления, Путин, прилетевший и улетевший на вертолете – таким «Фонтанка» увидела исторический матч-открытие Кубка Конфедераций Россия – Новая Зеландия.
Как открыли Кубок Конфедераций
Ксения Потеева

Кубок Конфедераций хоть и тестовый перед чемпионатом мира турнир, но упасть лицом в грязь организаторам явно не хотелось. «Это очень важный момент для России», – говорил около месяца назад Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Совсем в грязь, наверное, все-таки не упали (спасибо, в том числе, победившей новозеландцев сборной России), но настроение и впечатление многим подпортили.

День начался с неприятных новостей для людей, уверенных в том, что футбол это игра номер один. Выяснилось, что повышать посещаемость матчей КК-2017 придется за счет раздачи бесплатных билетов бюджетникам. Темпы продаж проходок не радовали с самого начала, а буквально накануне Международная федерация объявила, что за день до старта турнира продано всего 60 процентов билетов. Не самый выдающийся результат для столь крупных соревнований.

Не особо надеясь на положительный результат, корреспондент «Фонтанки» решил отыскать счастливых обладателей бесплатных проходок на подходе к стадиону. Однако первая же попытка оказалась успешной. Руку об руку неспешно шли две женщины пенсионного возраста с паспортами болельщиков на шее. На первый же вопрос, как достались билеты, признались: бесплатно. Тамаре Федоровне 75 лет, Валентине Дмитриевне – 71. Обе бывшие спортсменки и работают на общественных началах в совете ветеранов спорта при спортивном комитете.

– В спорткомитете нас сфотографировали на паспорт болельщиков и там же в четверг нам выдали билеты, – рассказала Тамара Федоровна. – А паспорта нам выдали только вчера.

– Вам очень повезло, билеты не дешевые.

– Да, я потом смотрела, сколько стоят билеты – 12 тысяч, 6 тысяч. Я бы за такие деньги, конечно, не пошла.

– Нас как бы наградили за нашу общественную работу, – с гордостью дополняет подругу Валентина Дмитриевна.

Были опрошены еще четверо совершенно случайных людей, на шее которых висел паспорт болельщиков. Двое из них также признались, что получили билеты бесплатно, один из них размыто сказал, что работает в Смольном. Третий заявил, что билет свой честно купил, но, когда зашел вопрос о цене, растерялся и дальше говорить не захотел. Все были из Петербурга. Лишь с пятой попытки молодой человек из Иркутска сказал, что купил билет еще в январе за 2500 рублей. Обещал также приехать в Петербург на финал.

– Даже если Россия не выйдет в него?

– Конечно выйдет, это же коммерческий турнир, тут уже все куплено, – неожиданно заявил он.

***

Первые проблемы начались на пунктах досмотра при входе на территорию стадиона. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Даже журналистов обыскивали так тщательно, как никогда прежде. Сначала сумки сканировали, потом вручную досматривали и делали это очень скрупулёзно. Все вещи вытаскивались и внимательно рассматривались, техника включалась для проверки.

– Как у вас тут все серьезно, – делюсь впечатлениями с одним из сотрудников безопасности.

– Это еще что, – лениво отвечает он. – Вам журналистам еще кучу послаблений сделали. У обычных зрителей досмотр еще серьезнее.

– До трусов раздевают что ли, – улыбаюсь я.

– Зря смеешься. Если есть какие-то подозрения, то и до трусов раздевают.

Ради интереса прошелся в зону досмотра зрителей. Штаны там ни с кого, вроде, не снимали, но проверяли и вправду еще дотошнее. На каждого человека уходило по 2-3 минуты. Из сумок и карманов вытаскивались и оставлялись (а затем выбрасывались в мусорные контейнеры) все посторонние предметы. За таковые, как выразился один из досматривающих, принималось все кроме документов, телефонов, кошельков и ключей.

– Ничего лишнего быть не должно, – сухо резюмировал молодой человек в черном и резиновых перчатках на руках.

Рядом с ним чего только не валялось. Тут были фрукты, овощи, вода, коробки с лапшой быстрого приготовления и даже плойки, презервативы и косметика.

– И что, никто не возмущается?

– Возмущаются. У некоторых одна косметика стоит 5-6 тысяч. Идут сдавать в камеры хранения.

Но таким приходилось заново вставать в очередь, поэтому большинство просто бросали все тут же и, ворча, шли на матч.

***

Во многом из-за этого церемония открытия, начавшаяся в 16:00, прошла при менее чем на треть заполненных трибунах. Впрочем, те, кто на нее не успел, мало что потеряли. Оценивать художественную составляющую не нам, но выглядело все это странно. По очереди были представлены Петербург, Казань, Сочи и Москва. Например, Сочи представили в виде морского царства с живущими в нем морскими коньками. Много ли морских коньков в Черном море? Апофеозом всего стали люди, одетые в какие-то бесформенные костюмы из шариков (в одном из них, кажется, угадывалась морковка, но это неточно), танцующие под трек DJ Smash «Я Люблю Тебя Москва» на фоне изображения Кремля. Длилось все это 25 минут с участием полутора тысяч артистов. Режиссер-постановщик шоу – театральный и кинорежиссер Феликс Михайлов. Рассказывают, что он в декабре прошлого года ставил открытие культурного форума на новой сцене Мариинского театра, на котором со вступительной речью выступил Путин. Михайлов – художественный руководитель театра в «Ленинград Центре», здание которого в 2014 отреставрировала ООО «Профит», принадлежащая миллиардеру Юрию Ковальчуку.

***

Когда уже все закончилось, и футболисты России и Новой Зеландии вышли на разминку, над стадионом пролетели три вертолета и приземлились где-то в северной его части, недоступной для зрителей. Как оказалось, потом, на одном из них летел Путин. Перед началом встречи он выступил с приветственным словом.

«Наша ответственность и решимость – провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне. Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную и открытую для мира Россию. Дорогие друзья, будем смотреть футбол! Добро пожаловать в Россию!», – последние слова президент буквально выкрикнул. Трибуны зашлись в экстазе.

Как открыли Кубок Конфедераций

Была надежда, что, хотя бы на матче соберется аншлаг, но этого так и не случилось даже с помощью бесплатных билетов для бюджетников. По официальной информации, игру посетило 50 251 человек при том, что общая вместимость «Санкт-Петербург Арены» 68 тысяч. Впрочем, такой аудитории на футболе в Петербурге не было уже много, много лет – на последнем матче на Кирова присутствовало 45 тысяч человек.

Обстановка на стадионе была вполне праздничной и дружелюбной. Сборная России довольно легко обыграла Новую Зеландию, растранжирив кучу моментов. Раз пять мяч новозеландцы выносили мяч буквально с ленточки ворот. Первый гол забили на 31 минуте. Что там произошло разобрались не сразу. Было такое ощущение, что Глушаков и еще три новозеландца просто ввалились вместе с мячом в ворота. Сначала гол записали на россиянина, потом исправили на автогол в исполнении защитника Майкла Бокселла. Второй гол забил Федор Смолов на 69 минуте, с прострела с правого фланга Александра Самедова. Получилось даже почти красиво.

Финальный свисток ознаменовал победу команды Станислава Черчесова со счетом 2:0 и ее временное лидерство в группе «А». Болельщики заскандировали «Молодцы». Такие нынче времена, что безудержно радуемся даже победе над 95-й сборной в рейтинге ФИФА.

***

В небо вскоре поднялись те самые вертолеты, которые тут ранее приземлились.

«Путин полетел», – сказал кто-то и все бросились фотографировать удаляющиеся вертушки. Кубок Конфедераций можно считать открытым.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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