Путин: Россия готова быть вместе с Европой
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова быть вместе с Европой, как когда-то хотел умерший экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль, передает РИА «Новости».
По словам Путина, Коль говорил, что «если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы,... тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе».
«Я с ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин рассказал о влиянии Коля на его политические взгляды.
Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался утром 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли «отцом объединения Германии», ведь исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.
Источник: "Газета.ру"