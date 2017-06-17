Путин: Россия готова быть вместе с Европой

«Я с ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин рассказал о влиянии Коля на его политические взгляды.

Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался утром 16 июня в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли «отцом объединения Германии», ведь исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.