Черчесов: Поле на «Санкт-Петербург Арене» сегодня было «реально хорошее»

Состояние игрового поля на «Санкт-Петербург Арене» прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Не знаю, как смотрелось сверху, но, с нашей точки зрения, никаких проблем с полем не возникало. Сегодня реально было хорошее поле, спасибо организаторам, что за столь короткое время они сумели подготовить его. У меня теперь будет особенное отношение к этому стадиону. Как уже заметили, это был мой первый официальный матч за весь год», – заявил Черчесов.

Ранее на «Санкт-Петербург Арене» завершилась первая игра сборной России на Кубке конфедераций против Новой Зеландии. Россияне победили со счетом 2:0.

Напомним, стадион на Крестовском острове строился около 10 лет. Во время двух тестовых матчей «Зенита» из газона буквально вылетали куски дерна – травяное покрытие пришло в негодность, по разным версиям, из-за погрешностей в конструкции корыта выкатного поля и недостатка света и воздуха. 30 мая на «Санкт-Петербург Арене» завершилась укладка рулонного газона. Новое поле должно выдержать четыре игры Кубка конфедераций, которые пройдут с 17 июня по 2 июля.