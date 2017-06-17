Нападающий сборной России Смолов: важно, чтобы наши болельщики влюбились в сборную

Нападающий сборной России Федор Смолов, забивший гол в матче-открытии КК-2017 против Новой Зеландии (2:0), прокомментировал первый успех отечественной команды.

«Самое важное, что мы добились трех очков и победили в первом же матче, порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой содержательной игрой. У нас впереди еще два тяжелых матча. Всегда хорошо выигрывать в крупных турнирах. Очень важно, чтобы наши болельщики влюбились в сборную», – заявил Смолов.

Ранее победу сборной России в матче с новозеландцами предсказал эрмитажный кот Ахилл.