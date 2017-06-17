В очереди на границе с Финляндией умер водитель

На российско-финской границе скончался водитель большегрузного транспорта. До пункта пропуска «Торфяновка» он не доехал 700 метров.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, о смерти дальнобойщика стало известно 17 июня около четырех-пяти часов дня. Он стоял в очереди из Финляндии в Россию.

«Со слов коллег, прилег отдохнуть и не проснулся», – уточняют очевидцы.

По данным «Фонтанки», дальнобойщик пересекал границу через пункты пропуска "Ваалимаа" – "Торфяновка". Финский погранконтроль он прошел и остановился в очереди примерно в 700 метрах от российской стороны.

Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть носит ненасильственный характер.