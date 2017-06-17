Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Победой завершился для России первый матч группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии. Российские футболисты выиграли со счетом 2:0.

Первый гол новозеландцы забили сами себе на 31 минуте: автогол записан на новозеландского защитника Майкла Боксолла. На 69-й отличился нападающий Смолов, замкнувший прострел полузащитника Самедова с правого фланга.

Таким образом, Россия как минимум на один день становится лидером группы «А». Два других соперника по группе – Мексика и Португалия сыграют завтра, 18 июня, в Казани.