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17.06.2017 19:24
2 Комментариев

КК-2017: «Санкт-Петербург Арена» заполнилась на три четверти на матче-открытии

Стало известно количество зрителей, пришедших на матч-открытие Кубка конфедераций – 2017 в субботу, 17 июня, на «Санкт-Петербург Арену». Как сообщил официальный твиттер Кубка конфедераций – 2017, на трибунах присутствует 50 251 человек.

Отметим, что общая вместимость стадиона составляет 68 тысяч. Таким образом, заполняемость составила около 74 процентов.

Ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов на матчи КК-2017 было принято решение о бесплатном распространении проходок среди работников бюджетной сферы. 

Отметим, что церемония открытия КК-2017 прошла при полупустых трибунах из-за усиленных мер безопасности.

 

 

 

 


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комментарии пользователей (2)
BigWad
17 июня 2017 г. 20:00
Интересно, он сгорит, развалится или из него очередную ярмарку сделают?
Mutvuenko
17 июня 2017 г. 19:58
и так будет всегда-стадион полупустой,эксплуатационные расходы высокие,а спонсоры не идут. Так что,платите горожане и горожанки со своего кармана все расходы на содержание этой летающей тарелки.
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