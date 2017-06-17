КК-2017: «Санкт-Петербург Арена» заполнилась на три четверти на матче-открытии

Стало известно количество зрителей, пришедших на матч-открытие Кубка конфедераций – 2017 в субботу, 17 июня, на «Санкт-Петербург Арену». Как сообщил официальный твиттер Кубка конфедераций – 2017, на трибунах присутствует 50 251 человек.

Отметим, что общая вместимость стадиона составляет 68 тысяч. Таким образом, заполняемость составила около 74 процентов.

Ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов на матчи КК-2017 было принято решение о бесплатном распространении проходок среди работников бюджетной сферы.

Отметим, что церемония открытия КК-2017 прошла при полупустых трибунах из-за усиленных мер безопасности.