На "Комендантском проспекте" опасных предметов не обнаружено

Станция метрополитена работает в обычном режиме. Ранее сообщалось, что "Комендантский проспект" закрыли в 18.28 на вход и выход.

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