Украина начала расследование против олигарха за торговлю углем из ДНР и ЛНР

По данным источников издания, Курченко начал поставки угля из Донбасса еще в апреле 2017 года, но в мае-июне они приобрели системный характер.

Сарган подчеркнула, что в таких действиях Курченко и должностных лиц ряда субъектов усматриваются признаки финансирования терроризма.

«Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности», — добавила она.

Начато досудебное расследование в отношении Курченко и других лиц по ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Ранее «Коммерсантъ» писал, что бывший депутат Рады и экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев рассказал, что, по его информации, за компанией «Внешторгсервис» стоит бизнесмен Сергей Курченко. По данным издания, «Внешторгсервис» занимается управлением украинских заводов на территориях ДНР и ЛНР.