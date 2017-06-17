Украина начала расследование против олигарха за торговлю углем из ДНР и ЛНР
Прокуратура начала расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко после информации о том, что он торговал углем из территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в своем фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.
Как сообщала «Экономическая правда», Курченко осуществляет экспортные поставки угля из ДНР и ЛНР в Турцию через порт в Ростове-на-Дону.
По данным источников издания, Курченко начал поставки угля из Донбасса еще в апреле 2017 года, но в мае-июне они приобрели системный характер.
Сарган подчеркнула, что в таких действиях Курченко и должностных лиц ряда субъектов усматриваются признаки финансирования терроризма.
«Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности», — добавила она.
Начато досудебное расследование в отношении Курченко и других лиц по ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма).
Ранее «Коммерсантъ» писал, что бывший депутат Рады и экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев рассказал, что, по его информации, за компанией «Внешторгсервис» стоит бизнесмен Сергей Курченко. По данным издания, «Внешторгсервис» занимается управлением украинских заводов на территориях ДНР и ЛНР.
Источник: "Газета.ру"