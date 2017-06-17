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17.06.2017 18:12
4 Комментариев

В Петербурге освобождена часть арестованных за митинг на Марсовом поле

Из спецприемника на Захарьевской улице вышла часть петербуржцев, арестованных за Марсово поле 12 июня. Сегодня истек срок для тех, кого изолировали на пять суток. Об освобождении группы арестантов сообщает 17 июня штаб Навального в Петербурге.

Количество вышедших на свободу не уточняется.

В группе помощи задержанным (ГПЗ) говорят, что на Захарьевскую улицу приехали около сорока активистов для встречи арестантов. Одну из них, Анну Макарову, полицейские задержали за нарушение правил дорожного движения и отвезли в отдел.

ГПЗ посчитала, что петербургские суды выписали участникам митинга на Марсовом поле штрафов на 3 млн рублей и почти 800 суток ареста.

Полиция задержала более 500 человек за антикоррупционную акцию, каждый четвертый был арестован.

Митинг прошел 12 июня в Петербурге и собрал десять тысяч человек


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комментарии пользователей (4)
Константин Ушаков
17 июня 2017 г. 19:05
И Навальному неплохо надавали https://www.youtube.com/watch?v=TDdhCuUtDsw&t=7s
knctntn
17 июня 2017 г. 19:02
Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.
Anatolievna
17 июня 2017 г. 18:33
hell9000: ну их же кормили и охраняли, это же не даром
hell9000
17 июня 2017 г. 18:21
На собраные 3 миллиона штрафов,можно приют для собак открыть,даже вет врача можно оплачивать какое то время с этих денег..
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