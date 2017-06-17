В Петербурге освобождена часть арестованных за митинг на Марсовом поле

Из спецприемника на Захарьевской улице вышла часть петербуржцев, арестованных за Марсово поле 12 июня. Сегодня истек срок для тех, кого изолировали на пять суток. Об освобождении группы арестантов сообщает 17 июня штаб Навального в Петербурге.

Количество вышедших на свободу не уточняется.

В группе помощи задержанным (ГПЗ) говорят, что на Захарьевскую улицу приехали около сорока активистов для встречи арестантов. Одну из них, Анну Макарову, полицейские задержали за нарушение правил дорожного движения и отвезли в отдел.

ГПЗ посчитала, что петербургские суды выписали участникам митинга на Марсовом поле штрафов на 3 млн рублей и почти 800 суток ареста.

Полиция задержала более 500 человек за антикоррупционную акцию, каждый четвертый был арестован.

Митинг прошел 12 июня в Петербурге и собрал десять тысяч человек.