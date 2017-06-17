Болельщики вновь обнаружили протечки на стадионе

Во время церемонии открытия Кубка конфедераций в субботу, 17 июня, на «Санкт-Петербург Арене» болельщики вновь обнаружили протечки в холлах и коридорах стадиона. Читатели "Фонтанки" прислали в редакцию видеодоказательства, что в коридорах стадиона есть лужи.

Как сообщили "Фонтанке" очевидцы, капель обнаружилась на 5 этаже возле медиазоны в блоке А206. "Капает так, как будто это дождь. Также капает ещё в двух местах возле трибуны для СМИ", – рассказала Анна.

Напомним, 22 февраля фанаты запечатлели, как в здании стадиона появились лужи. Коридоры, опоясывающие чашу стадиона, начало заливать водой примерно в 20.20. В это время на стадионе шел фестиваль «Радио Зенит». Вода образовала лужи в коридоре и холле, в некоторых местах под потоки подставили мусорные баки.

Собеседник в строительном блоке Смольного заявил тогда "Фонтанке", что на арене зафиксировали две протечки на «0» и «25» отметках. В затоплении стадиона на Крестовском острове Петербурга была виновата не кровля, а прохудившаяся система водоснабжения.