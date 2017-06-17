Подозреваемая в убийстве внучки-младенца арестована в Петербурге

Приморский суд Петербурга 17 июня арестовал 54-летнюю Марину Миргалиеву по подозрению в убийстве месячной внучки.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня в 14 часов следователь СК обратился в суд с ходатайством об аресте Миргалевой, работающей воспитателем детского дома. Женщина была найдена и задержана в ночь на пятницу, 16 июня, в Юнтоловском заказнике. Рядом с ней находилось тело месячной внучки с признаками удушения.

Миргалиева призналась в убийстве младенца на прогулке. Прокуратура Приморского района поддержала ходатайство следователя. Суд отправил подозреваемую под арест на два месяца.