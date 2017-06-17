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17.06.2017 17:48
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На «Санкт-Петербург Арене» приземлились три вертолета. Ожидается появление Путина

За полчаса до начала матча-открытия Кубка Конфедераций – 2017 Россия – Новая Зеландия к стадиону «Санкт-Петербург Арена» прилетели три вертолета. Как передает корреспондент «Фонтанки», приземлились они за стадионом, в его северной части, куда нет доступа болельщикам.

Ранее сообщалось, что на матче ожидается появление президента РФ Владимира Путина. 

Напомним, торжественная церемония открытия проходила при менее чем на треть заполнившихся трибунах. Отчасти причиной этому послужили усиленные меры безопасности.


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