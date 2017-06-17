В доме на Фонтанной горела коммуналка

В жилом доме номер 5 на Фонтанной улице субботним днем 17 июня случился пожар в коммунальной квартире. Очевидцы прислали на «Фонтанку» фотографии пожара.

Сообщение о возгорании поступило в 16:03 на телефон "01". В 9-ти комнатной коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 40 кв.м. В 17:15 пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 5 единиц техники и 20 человека личного состава.