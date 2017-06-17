Полиция опровергла сообщения о подготовке теракта в Сочи

Полиция опровергла информацию о якобы подготовке на территории Сочи теракта. Об этом сообщается в заявлении на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Распространяемое посредством мессенджера WhatsApp со ссылкой на ФСБ на бланке ОАО «СОЧИХОЛОД» сообщение о подготовке на территории города Сочи террористического акта не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

При этом в заявлении ведомства уточняется, что ситуация контролируется, всех жителей города и туристов просят соблюдать спокойствие.