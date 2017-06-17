Церемония открытия КК-2017 прошла при полупустых трибунах из-за усиленных мер безопасности

Усиленные меры безопасности стали причиной полупустых трибун на церемонии открытии Кубка Конфедераций в субботу, 17 июня, на «Санкт-Петербург Арене». Как передает корреспондент «Фонтанки», очереди у входов на стадион достигают нескольких десятков метров, а на досмотр каждого посетителя уходит по нескольку минут.

Людям приходится оставлять на пунктах досмотра продукты питания, любые металлические предметы, предметы гигиены, косметику. Сотрудники безопасности тщательно досматривают каждую сумку, заглядывают в каждое отделение, просят вынуть мешающие дальнейшему досмотру вещи.

«У посетителя должно быть только самое необходимое – документы, билеты, ключи от машины и квартиры, телефон и все», – объяснил корреспонденту «Фонтанки» один из сотрудников безопасности, занимающийся досмотром.

Из-за этого зрители крайне медленно заполняют трибуны. В частности, в момент открытия церемонии «Санкт-Петербург Арена» была заполнена максимум на треть.

Отметим, сегодня в 18:00 на "Санкт-Петербург Арене" пройдет матч-открытие Россия – Новая Зеландия.