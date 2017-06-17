В Фонтанку упали трое - одному помогли спасатели

Возле моста Ломоносова спасатели вытащили из Фонтанки тонущего прохожего.

Субботним утром 17 июня трое прохожих упали в воды Фонтанки. Двое из них самостоятельно смогли выбраться на берег, а третьему помогли подоспевшие вовремя спасатели.

Сообщение о пешеходах, оказавшихся в воде, поступило в экстренную службу в 9.34.

Спасатели при помощи трехколенной лестницы вытащили «купающегося», поле этого медики осмотрели его.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Сведений о состоянии спасенного и упавших вместе с ним нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.