В Фонтанку упали трое - одному помогли спасатели
Возле моста Ломоносова спасатели вытащили из Фонтанки тонущего прохожего.
Субботним утром 17 июня трое прохожих упали в воды Фонтанки. Двое из них самостоятельно смогли выбраться на берег, а третьему помогли подоспевшие вовремя спасатели.
Сообщение о пешеходах, оказавшихся в воде, поступило в экстренную службу в 9.34.
Спасатели при помощи трехколенной лестницы вытащили «купающегося», поле этого медики осмотрели его.
К ликвидации последствий происшествия привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Сведений о состоянии спасенного и упавших вместе с ним нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.