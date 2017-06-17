На Чемпионате мира по боксу впервые выступит россиянин

Василий Егоров стал первым россиянином, получившим право участвовать в Чемпионате мира по боксу 2017 года, который состоится в августе в Гамбурге. Якутский спортсмен сможет представить страну в первом наилегчайшем весе (до 49 кг).

Путёвку на мировое первенство Василий Егоров получил автоматически. По итогам жеребьёвки на Чемпионате Европы, проходящем в Харькове, российский спортсмен начнёт выступление уже с четвертьфинала, попадание в который и является критерием отбора на Чемпионат мира.

Судьба путёвок в остальных весах решится в ближайшие дни. Отборочные бои, которые определят список четвертьфиналистов, завершатся 20 июня. В планах российской сборной – получить максимально возможное количество участников на мировом первенстве: по правилам соревнований, каждая национальная команда может выиграть не более восьми путёвок, сообщает пресс-служба Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.