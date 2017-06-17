Путин прокомментировал возможность новых санкций США против России

Владимир Путин считает, что новые санкции США против Москвы будут «вредны» российско-американским отношениям, но «к коллапсу Россию не приведут». Законопроект о новых антироссийских санкциях уже одобрен сенатом США.

Новые санкции США против России осложнят российско-американские осложнения, но не приведут Россию к тупику. Так президент России прокомментировал возможность введения Соединенными Штатами новых санкций против Москвы в интервью телеканалу «Россия 1».

«Чего бы не было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — сказал Путин. «Что-то придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить внимание, но это не приведет к тупику и к коллапсу. Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно», — отметил президент.

На вопрос о возможных ответных мерах Путин ответил: «Надо посмотреть, как все это будет происходить. Сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно».

На этой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Теперь документ должен получить одобрение у членов палаты представителей, после этого отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.