В Италии почти 40 человек пострадали из-за утечки на химзаводе
Почти 40 человек получили ожоги глаз и дыхательных путей в результате утечки на химическом заводе на северо-западе Италии, сообщает газета la Repubblica.
Предприятие в области Ломбардия производит органические растворители и материалы для фармацевтической промышленности. На нем работают двое из 39 обратившихся за помощью. Остальные являются сотрудниками транспортной фирмы, находящейся в непосредственной близости от завода.
Утечка произошла в ночь на субботу. Помимо пожарных машин и карет скорой помощи, на место прибыли сотрудники агентства по охране окружающей среды и команда техников, которым предстоит выяснить причины инцидента.
Все пострадавшие госпитализированы, серьезных ожогов никто из них не получил.
Источник: РИА "Новости"