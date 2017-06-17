В Италии почти 40 человек пострадали из-за утечки на химзаводе

Почти 40 человек получили ожоги глаз и дыхательных путей в результате утечки на химическом заводе на северо-западе Италии, сообщает газета la Repubblica.

Предприятие в области Ломбардия производит органические растворители и материалы для фармацевтической промышленности. На нем работают двое из 39 обратившихся за помощью. Остальные являются сотрудниками транспортной фирмы, находящейся в непосредственной близости от завода.

Утечка произошла в ночь на субботу. Помимо пожарных машин и карет скорой помощи, на место прибыли сотрудники агентства по охране окружающей среды и команда техников, которым предстоит выяснить причины инцидента.