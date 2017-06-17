Почти 90% жителей московских пятиэтажек проголосовали за реновацию

Столичная мэрия объявила итоги голосования по программе сноса пятиэтажных домов через систему «Активный гражданин» и центры госуслуг. Согласно полученным результатам, в программу реновации войдут 90% домов.

По официальным данным, за снос высказались жители 4079 домов, то есть 90% из всех принявших участие в голосовании. При этом, как отмечают столичные власти, более половины таких домов набрали свыше 90% голосов "за". Еще более четверти домов набрали "за" от 80% до 90%.

Против сноса проголосовали жители 276 домов. Еще в 184 домах мнения разделились. За участие в программе в них высказались жители от 40% до 60% квартир. «Эти дома также не могут быть включены в проект реновации», — подчеркивается в сообщении.