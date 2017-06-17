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17.06.2017 15:46

Китай прекратил набор пилотов из России

Китай прекратил набор пилотов гражданской авиации из России, передает РИА Новости со ссылкой на Шереметьевский профсоюз летного состава.

Сообщается, что с 16 июня Управление гражданской авиации Китая прекратило рассмотрение заявок российских пилотов и валидацию российских лицензий линейного пилота, ссылаясь на «действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества».

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что отток российских пилотов гражданской авиации в зарубежные компании не является критической проблемой для отрасли.

Источник: "Газета.ру"


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14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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