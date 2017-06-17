Китай прекратил набор пилотов из России

Китай прекратил набор пилотов гражданской авиации из России, передает РИА Новости со ссылкой на Шереметьевский профсоюз летного состава.

Сообщается, что с 16 июня Управление гражданской авиации Китая прекратило рассмотрение заявок российских пилотов и валидацию российских лицензий линейного пилота, ссылаясь на «действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества».

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что отток российских пилотов гражданской авиации в зарубежные компании не является критической проблемой для отрасли.