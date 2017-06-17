Оксана Дмитриева может стать кандидатом в президенты от "Партии Роста"

В Москве на съезде "Партии Роста" петербургского депутата Оксану Дмитриеву предложили выдвинуть кандидатом в президенты. Об этом "Фонтанке" 17 июня сообщили партийцы.

Так, на съезде стало известно, что глава партии Борис Титов намерен продолжить работать бизнес-омбудсменом, что фактически исключает его возможное участие в выборной кампании. Предложил съезду в качестве кандидата Оксану Дмитриеву ее коллега, депутат ЗакСа Максим Резник.

"Сейчас востребован содержательный разговор, на фоне политического балагана это не очень благодарная история, но благородная миссия. И я считаю, что Оксана Дмитриева подходит для неё. Она – профессор, доктор экономических наук, человек, который был во всех созывах Госдумы, пока та напоминала парламент, была министром. Я понимаю, что мы будем ещё определяться в режиме дискуссии и это хорошо, что у нас есть не один человек на эту роль", – заявил Резник.

По словам главы петербургского отделения партии Павла Швеца, в ближайшие месяцы бюро будет принимать кандидатуры в кандидаты президента, определиться "Партия Роста" должна в октябре или ноябре 2017 года. "По факту пока кандидаты определились такие: Оксана Дмитриева, Дмитрий Мариничев (интернет-омбудсмен), Дмитрий Потапенко (предприниматель)", – добавил он.

Отметим, что на данный момент известно о намерениях баллотироваться в президенты Григория Явлинского от "Яблока", Алексея Навального, Владимира Жириновского от ЛДПР, остальные партии пока определяются с кандидатурами.