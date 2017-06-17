От шлагбаума детского лагеря под Приозерском подростка увезли в реанимацию Раухфуса

Поздно вечером 16 июня в петербургскую детскую больницу имени Раухфуса был доставлен 13-летний подросток. Его привезли из детского оздоровительного лагеря «Связист», находящегося в поселке Петровском Приозерского района Ленобласти.

По предварительной информации, подросток сел на шлагбаум и качался на нем, но упав с высоты всего лишь метр, ударился затылком столь неудачно, что на утро, 17 июня, все еще находится в реанимации.

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