Станция "Крестовский остров" закрыта на вход

Станция метрополитена "Крестовский остров" закрыта на вход, работает только на выход. Вход закрыт по причине большого пассажиропотока, сообщает телеграм-канал петербургского метрополитена.

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