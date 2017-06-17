Таксист вернул журналисту из Чили 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово

Чилийскому журналисту, с которого таксист взял за поездку из аэропорта Домодедово 50 тысяч рублей, вернули потраченные деньги, сообщили в столичном главке МВД.

Ранее сообщалось, что полиция задержала таксиста, который, предположительно, обманул чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда на 50 тысяч рублей, взяв эти деньги в качестве платы за проезд от Домодедово до гостиницы в центре Москвы. На водителя такси завели дело о мошенничестве при получении выплат.

"Гражданину Республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули 50 тысяч рублей, потраченные им в такси за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы. Задержанный ранее водитель вернул деньги и принёс извинения гостю из Южной Америки", — говорится в сообщении.