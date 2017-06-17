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17.06.2017 15:05

«Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт рассказал петербуржцам, как стать миллионерами

Бизнес-тренер и автор бестселлера «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт выступил перед петербургскими предпринимателями 17 июня на Big Business Fun Festival в Сестрорецке.
«Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт рассказал петербуржцам, как стать миллионерами

По его словам, формат фестиваля оказался близок к его собственной концепции ведения бизнеса. «Деньги трудно делать, когда это борьба. Это важно – усердно работать, но зарабатывание денег должно быть веселым занятием», – сказал он в эксклюзивном интервью «Фонтанке».

Полную версию, в которой бизнес-тренер рассказал, чем его «Прямолинейная система убеждения» помогла бы Путину и Трампу, а также дал три совета специально для читателей «Фонтанки», читайте на нашем сайте.


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