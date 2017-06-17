В Думе предлагают сделать третье воскресенье июня Днем отца

Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается установить День отца официальным праздником в России и сделать в этот день бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, сообщил РИА Новости сам парламентарий.

Поправки предлагается внести в статью 112 Трудового кодекса "Нерабочие и праздничные дни".

Депутат предлагает сделать в День отца бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, вне зависимости, являются они на момент праздника отцами или нет. "Это поможет укрепить семейные связи, когда мужчины будут торопиться домой к своим семьям, детям, близким. Погулять, отдохнуть, сходить в кино, провести день в парке, на детской площадке и так далее — вот как отлично было бы отпраздновать День отца. В третье воскресенье июня. Отличный праздник, мужчинам нужна такая поддержка хотя бы раз в год", — подчеркнул депутат.