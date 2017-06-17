Клиент ночного клуба в ТЦ «Миллер» сорвался с водосточной трубы

В Петербурге незадачливый посетитель ночного клуба после отказа в допуске полез через окно и сорвался с водосточной трубы.

Медики 3-й горбольницы Петербурга привели счастливчика в чувство и теперь знают наизусть репертуар дискотеки 80-х.

Как стало известно «Фонтанке», около трех утра 17 июня охрана ретро-клуба «Гагарин» в «Миллере» на Испытателей не пустила постоянного клиента лет тридцати. «Со своим не пускаем», – будто бы ответили ему. Мужчина непонимающим взглядом блуждал по пустым карманам своих джинсов, а секьюрити имели в виду алкоголь, который уже находился в посетителе.

Но плохо они знают магию Modern Talking и притяжение Ottawan. Мужчина, не смущенный отказом, нашел водосточную трубу и полез вверх, к «Гагарину». На его счастье, клуб расположен всего лишь на втором этаже. Оттуда посетитель и сорвался. К приезду скорой помощи он продолжал лежать на асфальте у трубы-предательницы, от него разило алкоголем, а губы в полубреду напевно шептали «Life is life».

Состояние пациента у врачей тревог не вызывает.