На Литейном выстроилась очередь за паспортом болельщика

В очереди за паспортом болельщика в бизнес-центре «Преображенский двор» (Литейный проспект, 26) скопилось около 250 человек.

Как передает корреспондент «Фонтанки», около 150 человек ожидают в холле бизнес-центра своей очереди, а внутри помещения, где выдают паспорта, еще около 100 болельщиков надеются побыстрее получить необходимые для посещения матча паспорта.

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Это обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который необходимо получить после покупки билета. Он является именным, оформляется бесплатно на каждого футбольного болельщика и действует при наличии соответствующих билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча. Подать заявку на оформление паспорта болельщика можно на сайте fan-id.ru.



Подробнее о процессе получения можно прочитать в материале «Фонтанки».