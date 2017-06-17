«Зенит» сыграет товарищеские матчи с ЦСКА из Софии и «Лудогорцем»

Стали известны первые соперники футбольного клуба «Зенит» на сборах в Австрии. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, 21 июня команда сыграет против софийского ЦСКА, 24 июня — встретятся с «Лудогорцем» из Разграда. Обе встречи пройдут в Гоинге и начнутся в 19:00 мск.

По плану «Зенит» проведет на сборах в Австрии всего три товарищеских матча. Третий соперник будет известен позднее. Все игры покажет «Зенит-ТВ» в прямом эфире.

Напомним, 15 июня "Зенит" провел первый двусторонний матч под руководством нового главного тренера Роберто Манчини. Со счетом 2:1 победу одержала команда "белых", в составе которых отличились Кристиан Нобоа и Александр Кокорин. У команды "синих" мяч забил Маурисиу.