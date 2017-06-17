Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии

К юго-западу от японского города Йокосука американский эсминец столкнулся с торговым судном, следовавшим под флагом Филиппин, передает Reuters со ссылкой на командование ВМС США.

Речь идет об эсминце «Фитцджеральд». Столкновение произошло в 103 км от берега. Сейчас командование выясняет, если ли раненые в результате инцидента. Американские военные также запросили помощь у береговой охраны Японии.

Позже Reuters со ссылкой на официальных представителей ВМС США сообщило, что, по предварительным данным, в результате столкновения находившиеся в момент инцидента на кораблях получили «множество ранений». В настоящий момент эта информация, как замечает агентство, уточняется. При этом, как пояснили на своей странице в Twitter представители Седьмого флота США, на данный момент информации о жертвах аварии нет.



