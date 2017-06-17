На выезде из Петербурга образовались пробки

Север Петербурга встал в пробках: два затора наблюдаются на Приморском шоссе и на КАД, от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на кольцевой автодороге (внешняя сторона), от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса, длина пробки — 7,4 км.

На Приморском шоссе, от железнодорожного переезда у пожарной части до поворота к Шалашу Ленина, в пробке длиной 5 км можно потерять 26 минут, что на 20 минут больше обычного.

Ранее сообщалось об автомобильном заторе на Московском шоссе, у Ям-Ижоры.