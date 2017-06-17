Twitter временно заблокировал профиль канала «Аль-Джазира»

Администрация сети микроблогов Twitter временно заблокировала официальную страницу арабоязычной версии катарского телеканала «Аль-Джазира».

По состоянию на 11.40 мск субботы при загрузке страницы канала отображается сообщение о его временной блокировке без объяснения причин. При этом второй профиль канала на арабском языке, где публикуются срочные сообщения, работает.

«Основной аккаунт Twitter канала «Аль-Джазира» подвергся блокировке, вопрос решается. Дополнительные аккаунты работают. Помехи будут продолжаться, потому что правда их пугает. Вернемся», — заявил на своей странице гендиректор канала Ясер Абу Хилала.