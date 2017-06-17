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17.06.2017 12:29

Министр спорта пообещал сборной вознаграждение при удачном выступлении на Кубке конфедераций

Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что футболисты и тренеры сборной России получат вознаграждение по линии Российского футбольного союза (РФС) и Министерства спорта в случае удачного выступления на Кубке конфедераций – 2017. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«По линии РФС и государства будут запланированы вознаграждения. Но любой спортсмен, выходящий на поле, думает не о финансировании и премировании. Они достаточно получают в своих клубах, поэтому за страну надо выступать с другими требованиями, и все футболисты это прекрасно понимают», — заявил Колобков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня, 17 июня сборная России проведет матч-открытие Кубка конфедераций – 2017 с командой Новой Зеландии. Начало встречи в 18.00 мск.

 

Источник: "Газета.ру"


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В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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