Министр спорта пообещал сборной вознаграждение при удачном выступлении на Кубке конфедераций

Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что футболисты и тренеры сборной России получат вознаграждение по линии Российского футбольного союза (РФС) и Министерства спорта в случае удачного выступления на Кубке конфедераций – 2017. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«По линии РФС и государства будут запланированы вознаграждения. Но любой спортсмен, выходящий на поле, думает не о финансировании и премировании. Они достаточно получают в своих клубах, поэтому за страну надо выступать с другими требованиями, и все футболисты это прекрасно понимают», — заявил Колобков.